В Омске зафиксированы масштабные сбои в работе популярных мессенджеров

Вечером 22 октября 2025 года жители Омска столкнулись с серьезными перебоями в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Согласно данным сервиса «Детектор сбоев», 11% жалоб из Омской области касались проблем с загрузкой Telegram, преимущественно на домашнем интернете. Еще 16% обращений были связаны со сбоями в работе WhatsApp*.
Роскомнадзор прокомментировал ситуацию, заявив о принятии мер по частичному ограничению работы указанных сервисов. По данным ведомства, Telegram и WhatsApp* активно используются для мошенничества, вымогательства денег, а также вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.
«Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp* и Telegram для противодействия преступникам», — говорится в официальном заявлении ведомства.
При этом, сбои наблюдались не только в Омске. Проблемы с работой данных мессенджеров были зафиксированы и в других регионах России. Накануне, 21 октября 2025 года, сервис «Детектор сбоев» уже фиксировал жалобы омичей на работу домашнего интернета.
* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская.