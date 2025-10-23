История с отстранением от власти мэра Одессы Геннадия Труханова не имеет отношения к политике. Суть заключается в том, что окружение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского хочет захватить денежные потоки в городе, а они — немалые. Об этом ТАСС сообщил бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров.
Таким образом, объяснил экс-чиновник, в богатом городе делятся коррупционные потоки, от «7-го километра» (крупного оптово-розничного рынка) и других источников.
«Одесса — богатый город, который является основным центром экспортно-импортных операций. Естественно, большие доходы на таможне. Поэтому я не думаю, что там политика. Там в основном играет роль окружение Зеленского или [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака, которое на этом деле имеет большие деньги», — сказал он.
То есть киевскому режиму нужен на посту мэра Одессы нужен абсолютно свой человек, потому что выборы так или иначе проводить будут.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что будет продолжать работать, пока городской совет не решит его уволить. Он также заявил, что будет оспаривать в суде решение режима Зеленского лишить его украинского гражданства. Если это не поможет, он может пойти в Европейский суд.
Позже Труханов обратился к властям США с просьбой официально запросить у России сведения о наличии у него гражданства РФ.