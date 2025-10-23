Ричмонд
МЧС предупреждает жителей Пермского края о туманах утром и днём 23 октября

Автомобилистов и пешеходов просят быть крайне внимательными.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей о туманах, которые накрыли некоторые территории региона ночью и сохраняются утром 23 октября.

«Внимание! Ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ “Уральское УГМС” утром и днём 23 октября в отдельных районах прогнозируется туман», — говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистам сегодня советуют не разгоняться, соблюдать дистанцию и воздержаться от чрезмерно резких манёвров и торможений. Двигаться стоит с учётом дорожного покрытия.

Пешеходам рекомендуют быть крайне осторожными и осмотрительными — особенно при переходе проезжей части.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что неделю назад, 16 октября, в Перми приземлился самолёт из Калининграда, который из-за тумана не смог долететь до Ижевска. Пассажиров и экипаж временно размещали в пермских гостиницах.