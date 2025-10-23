Ричмонд
Экс-мэр Плёса Ивановской области Шевцов* оформил две трети имущества на родных

Бывший мэр Плёса Шевцов* вовлек родственников в незаконный бизнес и переписал имущество.

Источник: Комсомольская правда

Экс-мэр города Плёс в Ивановской области Алексей Шевцов* является фигурантом дела о коррупции. Генпрокуратура потребовала взыскать с него более миллиарда рублей. Во владении бывшего мэра находится не менее 150 объектов недвижимости. При этом более чем две трети имущества оформлено на его родных, пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что Алексей Шевцов* занимал пост депутата местного представительного органа до 2015 года. За время нахождения у власти ему удалось фактически создать собственную монополию. В незаконную бизнес-деятельность были вовлечены и родственники экс-мэра.

«Истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество “пряталось по карманам” близких родственников. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова*, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — объяснил прокурор Ивановской области Андрей Жугин.

Между тем приговоренный к 13 годам колонии экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов заявил о готовности отправиться в зону проведения спецоперации. Он сообщил, что сможет выполнять боевые задачи.

*признан иноагентом на территории России.

