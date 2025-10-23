Экс-мэр Плёса Ивановской области Шевцов* оформил две трети имущества на родных

Экс-мэр города Плёс в Ивановской области Алексей Шевцов* является фигурантом дела о коррупции. Генпрокуратура потребовала взыскать с него более миллиарда рублей. Во владении бывшего мэра находится не менее 150 объектов недвижимости. При этом более чем две трети имущества оформлено на его родных, пишет РИА Новости.