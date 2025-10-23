Ричмонд
В Ленобласти военнослужащие Балтфлота обезвредили боеприпасы времен ВОВ

Боеприпасы были выявлены в ходе обследования водолазами гражданской компании.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Балтийского флота провели операцию по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в акватории Финского залива у берегов Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Водолазы-подрывники отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Ленинградской военно-морской базы нашли и ликвидировали несколько взрывоопасных предметов, обнаруженных неподалеку от поселка Стрельна.

Боеприпасы были выявлены в ходе обследования водолазами гражданской компании, после чего информация о находке поступила военным. На место прибыли специалисты Балтийского флота, подтвердившие наличие снарядов и успешно завершившие их уничтожение.

Ранее на Кубани тракторист нашел 100-килограммовую бомбу времен ВОВ. Сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас на удалении от жилого сектора при соблюдении мер безопасности.