Иркутская таможня пресекла незаконный вывоз 1,27 млн рублей

Как сообщила начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни Альбина Куприна, только за девять месяцев 2025 года сотрудники поста предотвратили 32 попытки незаконного вывоза валюты. По вступившим в силу решениям суда в рамках указанных дел конфисковано и передано в бюджет 6 млн 547 тысяч рублей.