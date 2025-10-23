Иркутская таможня пресекла незаконный вывоз 1,27 млн рублей

IrkutskMedia, 23 октября. В аэропорту Иркутска сотрудники таможни пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных. 38-летний пассажир рейса в Ташкент выбрал «зеленый коридор», однако при досмотре у него обнаружили 1,27 млн незадекларированных рублей.
По информации Федеральной таможенной службы, в барсетке у мужчины сотрудники таможни нашли пачки купюр, превышающие установленную норму вывоза. во время устного опроса задержанный сообщил, что не знал о необходимости декларирования наличных денежных средств.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ — недекларирование физическими лицами наличных денежных средств. Деньги изъяты, дальнейшее решение по ним примет суд.
Как сообщила начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни Альбина Куприна, только за девять месяцев 2025 года сотрудники поста предотвратили 32 попытки незаконного вывоза валюты. По вступившим в силу решениям суда в рамках указанных дел конфисковано и передано в бюджет 6 млн 547 тысяч рублей.
Ранее в Иркутске таможенники арестовали 226 единиц импортной мототехники, хранящейся на крупном складе специализированного магазина. Поводом для этого стало отсутствие необходимых документов. Стоимость всей партии импортного товара составила 48,6 млн рублей.