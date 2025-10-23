В составе пермского хоккейного клуба «Молот» произошли изменения

В составе хоккейного клуба «Молот» произошли кадровые перестановки. Команду покинул защитник Роман Романов, а в состав вернулся нападающий Илья Николаев из ярославского «Локомотива». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Молот» и защитник Роман Романов решили прекратить сотрудничество по взаимному соглашению. 23-летний игрок пришел в команду перед сезоном 2022/2023 и дебютировал во ВХЛ.
Илья Николаев проведет ближайшие матчи за пермский клуб. В этом сезоне он успел сыграть шесть встреч в КХЛ за «Локо», но результативными действиями не отметился. Ранее, в чемпионате 2024/2025, Николаев уже выступал за «Молот».