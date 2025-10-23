В Госдуме предложили обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Напомним, в марте в Госдуме призвали ввести на законодательном уровне положение о конфискации домашних животных у недобросовестных владельцев. Первый заместитель главы комитета ГД по экологии Владимир Бурматов не исключил, что указанная инициатива поможет решению проблемы с нападением безнадзорных собак на людей.