В Госдуме предложили обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Авторы нового законопроекта призвали запретить посещение с собакой магазинов и ресторанов.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Госдумы разработали законопроект, вводящий обязанность для владельцев животных убирать за их питомцами в местах общего пользования в многоквартирных домах. Документ содержит поправки в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно действующим правилам, хозяин должен убирать продукты жизнедеятельности питомца только во время выгула. В случае распространения этой нормы на места общего пользования в домах порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на посещение с собакой магазинов, заведений общественного питания, учреждений культуры, медицинских и образовательных организаций. Исключение может быть сделано для животных-проводников.

Также авторы законопроекта предлагают закрепить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. В таких случаях, по их мнению, питомец должен быть на коротком поводке, в наморднике или в переноске.

Напомним, в марте в Госдуме призвали ввести на законодательном уровне положение о конфискации домашних животных у недобросовестных владельцев. Первый заместитель главы комитета ГД по экологии Владимир Бурматов не исключил, что указанная инициатива поможет решению проблемы с нападением безнадзорных собак на людей.