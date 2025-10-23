Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В отношении ПВЗ могут ввести отдельный фиксированный налог: какая предложена система

В России хотят ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ.

Источник: Комсомольская правда

Пункты выдачи заказов маркетплейсов в РФ могут начать работать по универсальному налоговому режиму. Предложение о создании отдельной системы уже направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. С такой инициативой выступили члены Ассоциации участников рынка электронной коммерции, цитирует газета «Ведомости».

В письме представителей Ассоциации поясняется, что текущие налоговые системы не отражают особенностей работы ПВЗ. Сейчас предприниматели не могут возмещать НДС, говорится в тексте.

Авторы инициативы предложили протестировать отдельную систему налогообложения в нескольких регионах. Она будет основана на фиксированном налоге, привязанном к числу пунктов выдачи и льготным ставкам на доход или прибыль.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к врачам с призывом по-новому взглянуть на вопрос старения. Министр отметил, что в стране существуют и продолжают активно внедряться технологии, благодаря которым этот процесс выводится на новый уровень.