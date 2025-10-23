В отношении ПВЗ могут ввести отдельный фиксированный налог: какая предложена система

Пункты выдачи заказов маркетплейсов в РФ могут начать работать по универсальному налоговому режиму. Предложение о создании отдельной системы уже направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. С такой инициативой выступили члены Ассоциации участников рынка электронной коммерции, цитирует газета «Ведомости».
В письме представителей Ассоциации поясняется, что текущие налоговые системы не отражают особенностей работы ПВЗ. Сейчас предприниматели не могут возмещать НДС, говорится в тексте.
Авторы инициативы предложили протестировать отдельную систему налогообложения в нескольких регионах. Она будет основана на фиксированном налоге, привязанном к числу пунктов выдачи и льготным ставкам на доход или прибыль.
Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к врачам с призывом по-новому взглянуть на вопрос старения. Министр отметил, что в стране существуют и продолжают активно внедряться технологии, благодаря которым этот процесс выводится на новый уровень.