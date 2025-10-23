Нефтеперерабатывающие компании Индии активизировались после введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти»

В государственных нефтеперерабатывающих компаниях Индии перепроверяют документы по торговле нефтью с Россией на фоне введения США санкций против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил о введении новых санкций против Москвы. По его словам, ограничения США наложены на крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл».
Также президент США отмечал, что якобы получил данные о намерении Индии прекратить закупку российской нефти.
А недавно Трамп заявил, что Индия якобы готова отказаться от закупок нефти в РФ. По словам американского лидера, такую информацию он получил от главы индийского правительства Нарендры Моди.