Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтеперерабатывающие компании Индии активизировались после введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти»

Reuters: Компании Индии пересматривают контракты по торговле нефтью с Россией.

Источник: Комсомольская правда

В государственных нефтеперерабатывающих компаниях Индии перепроверяют документы по торговле нефтью с Россией на фоне введения США санкций против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Отмечается, что руководство фирм намерено гарантировать себе отсутствие прямых поставок топлива от «Лукойла» и «Роснефти».

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил о введении новых санкций против Москвы. По его словам, ограничения США наложены на крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл».

Также президент США отмечал, что якобы получил данные о намерении Индии прекратить закупку российской нефти.

А недавно Трамп заявил, что Индия якобы готова отказаться от закупок нефти в РФ. По словам американского лидера, такую информацию он получил от главы индийского правительства Нарендры Моди.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше