Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батальон ВС РФ ликвидировал до полутора рот ВСУ в Запорожской области

Бойцы ВС РФ также уничтожили несколько единиц бронетехники западного производства.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Полтавка в Запорожской области, нанеся значительный урон украинским силам. Об этом пишет РИА Новости.

По данным заместителя командира с позывным «Карачан», в ходе операции было ликвидировано до полутора рот противника и уничтожено несколько единиц бронетехники западного производства.

Официально об освобождении Полтавки Министерство обороны России сообщило 19 октября. В ходе боевых действий военнослужащие уничтожили несколько машин различного уровня защиты, включая американские бронетранспортёры М113 и автомобили «Хаммер», а также сбили более десятка вражеских дронов.

Как отметил офицер, среди уничтоженного вооружения преобладала техника и оборудование, поставленные Украине западными странами. По его словам, большая часть захваченных или выведенных из строя образцов имеет американское и европейское происхождение.

Ранее российские военные уничтожили свыше двух взводов украинских боевиков в ходе освобождения запорожского села Павловка.