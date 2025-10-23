Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Полтавка в Запорожской области, нанеся значительный урон украинским силам. Об этом пишет РИА Новости.
По данным заместителя командира с позывным «Карачан», в ходе операции было ликвидировано до полутора рот противника и уничтожено несколько единиц бронетехники западного производства.
Официально об освобождении Полтавки Министерство обороны России сообщило 19 октября. В ходе боевых действий военнослужащие уничтожили несколько машин различного уровня защиты, включая американские бронетранспортёры М113 и автомобили «Хаммер», а также сбили более десятка вражеских дронов.
Как отметил офицер, среди уничтоженного вооружения преобладала техника и оборудование, поставленные Украине западными странами. По его словам, большая часть захваченных или выведенных из строя образцов имеет американское и европейское происхождение.
Ранее российские военные уничтожили свыше двух взводов украинских боевиков в ходе освобождения запорожского села Павловка.