В Таврическом районе Омской области сменился уже четвертый начальник полиции за год

В Таврическом районе Омской области продолжаются кадровые перестановки в руководстве местного отдела МВД. В минувший понедельник, 20 октября, пост временно исполняющего обязанности начальника вновь занял Александр Сторчак. Это уже его второе назначение на данную должность за текущий год.
Должность оставалась вакантной с марта, когда прежний начальник, подполковник полиции Виталий Василюк, покинул пост после трех лет службы. Он возглавил ОМВД по Омскому району. После него руководство Таврическим отделом полиции менялось трижды: с марта по апрель им руководил Андрей Дзюба, затем с апреля по август — Александр Сторчак, а с августа по октябрь — Вадим Чумичкин.
Ситуация в Таврическом районе не уникальна: только в этом году начальники полиции сменились в десяти районах Омской области.
