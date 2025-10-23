В Таврическом районе Омской области сменился уже четвертый начальник полиции за год

Должность оставалась вакантной с марта, когда прежний начальник, подполковник полиции Виталий Василюк, покинул пост после трех лет службы. Он возглавил ОМВД по Омскому району. После него руководство Таврическим отделом полиции менялось трижды: с марта по апрель им руководил Андрей Дзюба, затем с апреля по август — Александр Сторчак, а с августа по октябрь — Вадим Чумичкин.