Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таврическом районе Омской области сменился уже четвертый начальник полиции за год

В районе это уже четвертая смена руководства в полиции за восемь месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Таврическом районе Омской области продолжаются кадровые перестановки в руководстве местного отдела МВД. В минувший понедельник, 20 октября, пост временно исполняющего обязанности начальника вновь занял Александр Сторчак. Это уже его второе назначение на данную должность за текущий год.

Должность оставалась вакантной с марта, когда прежний начальник, подполковник полиции Виталий Василюк, покинул пост после трех лет службы. Он возглавил ОМВД по Омскому району. После него руководство Таврическим отделом полиции менялось трижды: с марта по апрель им руководил Андрей Дзюба, затем с апреля по август — Александр Сторчак, а с августа по октябрь — Вадим Чумичкин.

Ситуация в Таврическом районе не уникальна: только в этом году начальники полиции сменились в десяти районах Омской области.

Ранее мы писали, что в Омске разыскивают вора, который пытался взломать квартиру в образе рыжей девушки.