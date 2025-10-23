В Екатеринбурге начинается суд по делу редактора Ura ru Дениса Аллаярова

У редактора свердловского корпункта Дениса Аллаярова и сотрудников прошли обыски. В тот же день Аллаяров был арестован на два месяца и помещен в СИЗО. Остальные работники редакции проходят по делу свидетелями. СКР обвиняет Аллаярова в покупке служебной информации: якобы он за 20 тыс. рублей покупал у своего родного дяди Андрея Карпова, на тот момент работника полиции, сводку о происшествиях за день.