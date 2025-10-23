В Екатеринбурге начинается суд по делу редактора Ura ru Дениса Аллаярова

Первое заседание состоится сегодня, 23 октября, в Верх-Исетском районном суде. Дело будет рассматривать судья Юлия Валерьевна Меркулова. ЕАН писал, что 5 июня утром в редакцию Ura.ru нагрянули сотрудники полиции и СКР.
У редактора свердловского корпункта Дениса Аллаярова и сотрудников прошли обыски. В тот же день Аллаяров был арестован на два месяца и помещен в СИЗО. Остальные работники редакции проходят по делу свидетелями. СКР обвиняет Аллаярова в покупке служебной информации: якобы он за 20 тыс. рублей покупал у своего родного дяди Андрея Карпова, на тот момент работника полиции, сводку о происшествиях за день.
Как пишет Ura.ru, обвинение Аллаярову изменили, теперь в его деле фигурируют несколько эпизодов на общую сумму 120 тыс. рублей. Впоследствии стало известно, что на Дениса Аллаярова дал показания его коллега — журналист городского издания. По некоторым данным, этот корреспондент, оставшийся на свободе, периодически звонит родным Дениса Аллаярова. Он просит их повлиять на Дениса, чтобы тот признал вину, и тогда его отпустят домой.
Аллаяров назвал странным тот факт, что «журналист, который платил начальнику угрозыска екатеринбургского отдела полиции Андрею Карпову деньги, все еще на свободе». Аллаяров пообещал, что имя его коллеги прозвучит в суде не раз. Суд несколько раз продлевал Аллаярову содержание в СИЗО. В то же время Андрей Карпов находится под домашним арестом.