В ночь на 23 октября над двумя районами Ростовской области сбили беспилотники

В Ростовской области перехватили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на четверг, 23 октября, силы противовоздушной обороны отразили атаку в двух районах. Аппараты были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Последствий на земле не зафиксировано, никто из жителей не пострадал, — уточнил глава региона.

Напомним, что ночью 21 октября на территории области силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку. Беспилотники были сбиты над 16 муниципалитетами региона — среди них десять районов (в том числе Аксайский, Миллеровский, Целинский и Тарасовский) и шесть городов, включая Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.

