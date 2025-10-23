В ночь на 23 октября над двумя районами Ростовской области сбили беспилотники

Напомним, что ночью 21 октября на территории области силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку. Беспилотники были сбиты над 16 муниципалитетами региона — среди них десять районов (в том числе Аксайский, Миллеровский, Целинский и Тарасовский) и шесть городов, включая Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.