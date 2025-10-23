Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцы дважды получат пенсию в декабре

Жители Татарстана в декабре дважды получат пенсию. Это связано с длинными новогодними праздниками, которые продлятся в течение 12 дней.

Источник: ИА Татар-информ

Первую пенсию — за ноябрь — татарстанцы получат в начале декабря, поскольку за предшествующий месяц выплату начисляют в начале следующего месяца.

Пенсия за декабрь, согласно общему правилу, должна быть назначена в начале января. Но в связи с тем, что татарстанцы будут отдыхать до 11 января включительно, все положенные пенсионные выплаты будут начислены в предшествующий рабочий день, иными словами, не позднее 30 декабря.

Соответственно, в декабре татарстанцы дважды получат пенсию: в начале месяца и в конце.