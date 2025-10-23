Татарстанцы дважды получат пенсию в декабре

Пенсия за декабрь, согласно общему правилу, должна быть назначена в начале января. Но в связи с тем, что татарстанцы будут отдыхать до 11 января включительно, все положенные пенсионные выплаты будут начислены в предшествующий рабочий день, иными словами, не позднее 30 декабря.