Татарстанцы дважды получат пенсию в декабре

Первую пенсию — за ноябрь — татарстанцы получат в начале декабря, поскольку за предшествующий месяц выплату начисляют в начале следующего месяца.
Пенсия за декабрь, согласно общему правилу, должна быть назначена в начале января. Но в связи с тем, что татарстанцы будут отдыхать до 11 января включительно, все положенные пенсионные выплаты будут начислены в предшествующий рабочий день, иными словами, не позднее 30 декабря.
Соответственно, в декабре татарстанцы дважды получат пенсию: в начале месяца и в конце.