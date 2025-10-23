Мошенники придумали фейковый сервис Yandex Delivery и крадут данные россиян

Злоумышленники используют несуществующий сервис Yandex Delivery, чтобы похищать реквизиты банковских карт россиян. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на компанию Angara Security.
«По новому сценарию жертвы получают сообщения от имени несуществующего сервиса Yandex Delivery. Им предлагают получить выплату за оплаченный покупателем товар, уже переданный курьеру. В других рассылках используются названия логистических компаний», — сказано в публикации.
При этом мошенники маскируют фишинговые сайты под страницы курьерских служб и предлагают получателю ввести на них реквизиты банковской карты и номер телефона.
Напомним, украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами.
Тем временем россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.
Также сообщалос, что украинские мошенники придумали новый вид вымогательства: они грозят высылать россиянам деньги «за помощь ВСУ», а затем шантажируют.