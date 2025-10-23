Мошенники придумали фейковый сервис Yandex Delivery и крадут данные россиян

Тем временем россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.