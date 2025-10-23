Ричмонд
Reuters: Компании Индии пересматривают документы по торговле нефтью с РФ

Нефтеперерабатывающие компании в Индии проверяют свои документы, которые связаны с торговлей нефтью с РФ, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» на фоне последних санкций Соединенных Штатов против России. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник.

— Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с РФ, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от «Роснефти» и «Лукойла» после того, как обе компании попали под американские санкции, — сказано в статье.

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против России затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», сообщило 22 октября Министерство финансов США. Введение новых рестрикций обусловлено тем, что у РФ якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине, отметили в ведомстве.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы впервые приобрели нефть у южноамериканской страны Гайана, сообщило 17 октября Reuters.

Отмечается, что два индийских НПЗ купили четыре миллиона баррелей гайанской сырой нефти у американской компании Exxon.

