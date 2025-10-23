Ричмонд
Учительница в США призналась в совращении ученика и сбежала

Полиция американского штата Кентукки разыскивает преподавательницу Саманту Уокер, которая призналась в совращении несовершеннолетнего ученика. Она сбежала, когда вышла под залог.

Уокер объявили в розыск 19 октября. Летом 2025 года ее переписку со старшеклассником нашел родитель подростка: следователи приехали к учительнице домой, где она призналась в том, что несколько раз вступала в половую связь со школьником. Ее арестовали, а спустя месяц выпустили под залог, запретив встречаться с жертвой и свидетелями по делу.

Уокер не явилась в суд. На данный момент местная полиция разыскивает ее. Учительнице инкриминируют целый список тяжких преступлений, включая растление и изнасилование несовершеннолетнего, распространение непристойных материалов и фальсификацию вещественных доказательств, отмечает Richmond Register.

До этого помощница учителя в США несколько раз совратила 17-летнего ученика — она трижды вступила с ним в интимную связь в квартире его родителей. Следователи из полиции штата Нью-Йорк расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летней Оушен Валентайн.

В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.