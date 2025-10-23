Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание новой галереи в Перми подготавливают к итоговой проверке

Общая площадь галереи составляет 21,6 тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Новое здание Пермской художественной галереи выходит на финальный этап подготовки к открытию. Сейчас на объекте завершают установку мебели, проверку инженерных систем, настройку освещения и климатического оборудования. Подрядная организация готовится пройти итоговые проверки, необходимые перед вводом здания в эксплуатацию. Об этом «Business Class» сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

В ведомстве уточнили, что продление разрешения на строительство связано именно с завершением всех необходимых процедур. Новое разрешение выдано 9 сентября, согласно официальным данным. «Действующий документ нужен, чтобы получить заключение о соответствии здания проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию», — отметили в Минстрое.

Новый музейный комплекс объединяет современное здание на улице Советской, 1, корпус 5, и три восстановленных строения бывшего завода имени Шпагина. Общая площадь галереи составляет 21,6 тысячи квадратных метров — это примерно в семь раз больше прежнего пространства в Спасо-Преображенском соборе.