Здание новой галереи в Перми подготавливают к итоговой проверке

Новое здание Пермской художественной галереи выходит на финальный этап подготовки к открытию. Сейчас на объекте завершают установку мебели, проверку инженерных систем, настройку освещения и климатического оборудования. Подрядная организация готовится пройти итоговые проверки, необходимые перед вводом здания в эксплуатацию. Об этом «Business Class» сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
В ведомстве уточнили, что продление разрешения на строительство связано именно с завершением всех необходимых процедур. Новое разрешение выдано 9 сентября, согласно официальным данным. «Действующий документ нужен, чтобы получить заключение о соответствии здания проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию», — отметили в Минстрое.
Новый музейный комплекс объединяет современное здание на улице Советской, 1, корпус 5, и три восстановленных строения бывшего завода имени Шпагина. Общая площадь галереи составляет 21,6 тысячи квадратных метров — это примерно в семь раз больше прежнего пространства в Спасо-Преображенском соборе.