Милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома

Сергей Войтушко заметил: алкоголь, который не промаркирован белорусскими акцизными марками, разрешается хранить дома без ограничений. Что касается перемещения, то есть нюансы. Согласно Декрету № 5, объем должен быть не более пяти литров. За нарушение названной нормы предусмотрен штраф — от 10 до 100 базовых величин, или от 420 до 4200 рублей (в октябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с конфискацией алкоголя, которые превышает допустимое количество, или же без нее.