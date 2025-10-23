Милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома. Подробности телеканалу ОНТ рассказал старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Лидского РОВД Сергей Войтушко.
По словам инспектора, согласно Декрету № 5 от 8 ноября 2016 года, белорусам разрешалось хранить и перемещать алкоголь, который промаркирован белорусскими акцизными марками, в неограниченном количестве. Главный нюанс состоял в том, что такие алкогольные напитки должны быть для собственных, а не коммерческих целей.
До принятия названного документа физическим лицам можно было хранить не более 15 литров алкоголя без документов, которые подтверждали бы легальность его покупки. В случае, если алкоголя было больше 15 литров, необходимо было предъявлять чеки.
«Это вызывало некоторые сложности, например, у коллекционеров и у тех, кто готовится к крупным семейным торжествам», — отметили в эфире.
После подписания Декрета № 5 президентом Беларуси, ограничения на хранение и перемещение алкоголя с акцизными марками были сняты.
Сергей Войтушко заметил: алкоголь, который не промаркирован белорусскими акцизными марками, разрешается хранить дома без ограничений. Что касается перемещения, то есть нюансы. Согласно Декрету № 5, объем должен быть не более пяти литров. За нарушение названной нормы предусмотрен штраф — от 10 до 100 базовых величин, или от 420 до 4200 рублей (в октябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с конфискацией алкоголя, которые превышает допустимое количество, или же без нее.
