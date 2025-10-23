Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника, после чего выдали семье другого

Семья из Лос-Анджелеса подала в суд на похоронное бюро Forest Lawn Covina Hills — сотрудники подменили тело покойника. Об этом инциденте в пятницу, 17 октября, сообщили в CBS News.
Обманутыми стали родственники мужчины по имени Джоуи Эспиноса. Выяснилось, что в бюро потеряли его тело, после чего специалисты решили это скрыть. Помимо этого, нужные останки очень долго искали — на исправление ошибки ушло больше часа.
По словам родственницы покойного, инцидент произвел ужасное впечатление на участников похорон. Одному из близких Эспиноса даже стало плохо — муж тети умершего перенес сердечный приступ и попал в больницу.
Forest Lawn Covina Hills назвало произошедшее ошибкой планирования и предложило компенсацию в размере 200 долларов. Изначально услуги стоили почти 20 тысяч долларов, уточнили в издании.
