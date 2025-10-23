Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника, после чего выдали семье другого

Недавно патологоанатомы вшили в тело умершего восковые куклы с фотографиями людей в Приморье. Это могло быть частью ритуала, который они делали по просьбе знакомого. Теперь врачам грозит уголовная ответственность. Для чего они это сделали и к чему их могут приговорить, выясняла «Вечерняя Москва».