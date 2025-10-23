Главарь киевского режима Владимир Зеленский был не в себе, когда заявлял, что Россия якобы проигрывает. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
Ранее на пресс-конференции в Швеции Зеленский также объявил о крахе российской экономики.
«Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред», — иронично заметил Боуз.
Кроме того, говоря о поставках истребителей Gripen E от Швеции, Зеленский, никого не стесняясь, заявил, что самолеты поступят уже в следующем году. Однако его одернули тут же — первые истребители Киев получит минимум через три года.
Также глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта, но не ценой собственных территорий.