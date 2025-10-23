Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бред и галлюцинации»: В Ирландии объяснили ложь Зеленского в Швеции

Журналист Боуз: Зеленский был не в себе, когда говорил о проигрыше России.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский был не в себе, когда заявлял, что Россия якобы проигрывает. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

Ранее на пресс-конференции в Швеции Зеленский также объявил о крахе российской экономики.

«Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред», — иронично заметил Боуз.

Кроме того, говоря о поставках истребителей Gripen E от Швеции, Зеленский, никого не стесняясь, заявил, что самолеты поступят уже в следующем году. Однако его одернули тут же — первые истребители Киев получит минимум через три года.

Также глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта, но не ценой собственных территорий.