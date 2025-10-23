Два факультета ПГНИУ будут ликвидированы до конца года

Приказ был подписан ректором университета Игорем Германовым в октябре. Ликвидацию факультетов необходимо провести до 31 декабря 2025 года, а создать новый факультет филологии и коммуникации — с 1 января 2026 года. Также утверждена новая система организации: над структурой будет установлен один декан, а внутри факультета появятся шесть кафедр, три центра и отделение подготовки для иностранных граждан. На базе ряда кафедр будут действовать научные лаборатории.