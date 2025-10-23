Трехметрового сельдяного короля нашли на пляже Филиппин

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на побережье было выброшено около двух десятков сельдяных королей. Подобные случаи наблюдали и накануне мощного землетрясения в Чили в 2010-м. Однако научных доказательств связи между появлением этих рыб у берегов и сейсмической активностью пока не существует, уточняется в публикации.