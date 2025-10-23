Трехметрового сельдяного короля нашли на пляже Филиппин

Сельдяного короля, редкую глубоководную рыбу, выбросило на берег в филиппинской провинции Восточный Миндоро. Как пишет Brigada News, в народе данный морской житель считается предвестником катаклизмов.
По словам местных жителей, рыба длиной около 3,5 метра поднялась с глубины у самого берега, пыталась плыть, но вскоре полностью утратила подвижность.
Необычная находка быстро собрала толпу зевак, а внушительные размеры существа вызвали у некоторых очевидцев испуг. Муниципальное управление сельского хозяйства задокументировало произошедшее и передало рыбу специалистам для дальнейшего изучения.
Сельдяной король — одна из самых необычных рыб океана: его длинное, лентовидное тело может достигать 11 метров, а в отдельных неподтвержденных случаях упоминаются особи до 15 метров. Основную часть жизни этот вид проводит на глубинах свыше 900 метров.
Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на побережье было выброшено около двух десятков сельдяных королей. Подобные случаи наблюдали и накануне мощного землетрясения в Чили в 2010-м. Однако научных доказательств связи между появлением этих рыб у берегов и сейсмической активностью пока не существует, уточняется в публикации.
Ранее на берег Мексики выбросило двух сельдяных королей, также известных как ремнетелы или рыбы Судного дня. Они были обнаружены умирающими всего за сутки до того, как в России произошло землетрясение, а затем — цунами.
Кроме того, в начале июля на Курильских островах на берег выбросило гигантскую акулу. Профильные эксперты тогда прибыли на место и начали расследование, чтобы установить причины и обстоятельства появления там животного.