По маршруту Казань — Набережные Челны запустят метеор нового поколения

Планы озвучили в АО «Флот РТ».

Источник: t.me/aoflotrt

Речные перевозки получат новое развитие в Татарстане. АО «Флот РТ» планирует освоить маршрут по реке Каме между Казанью и Набережными Челнами. В настоящее время ведется работа по восстановлению причала в автограде, сообщил директор предприятия Роман Лизалин.

Обновление флота компании продолжается. В речном порту Казани состоялось знаменательное событие — презентация нового судна на подводных крыльях «Герман Серебренников». Метеор второго поколения был назван в честь заслуженного машиностроителя Татарстана, бывшего директора Зеленодольского завода имени А. М. Горького.

Технические улучшения нового метеора стали результатом учета пожеланий пассажиров. Судно отличается повышенной скоростью, увеличенной дальностью хода и улучшенной шумоизоляцией. На данный момент флот компании насчитывает четыре метеора.

Примечательно, что презентация нового судна состоялась в день 121-летия филиала Волжского государственного университета водного транспорта.