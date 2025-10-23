По маршруту Казань — Набережные Челны запустят метеор нового поколения

Речные перевозки получат новое развитие в Татарстане. АО «Флот РТ» планирует освоить маршрут по реке Каме между Казанью и Набережными Челнами. В настоящее время ведется работа по восстановлению причала в автограде, сообщил директор предприятия Роман Лизалин.