Минэнерго опровергло дефицит топлива в Беларуси

Минэнерго опровергло слухи про дефицит топлива в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минэнерго опровергло дефицит топлива в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства энергетики.

«Внимание — дипфейк!» — сказано в сообщении.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что информация, которая распространяется по редакциям СМИ про дефицит топлива в Беларуси, а также о пересмотре соглашения с Россией о поставках топлива, не соответствует действительности. В пресс-службе уточнили, что видеоролик изготовили при помощи нейросети с наложенным фальшивым звуком.

Тем временем «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее «Белнефтехим» опроверг снижение качества топлива для России.

Кстати, в Беларуси НПЗ перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.

