Минэнерго опровергло дефицит топлива в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства энергетики.
«Внимание — дипфейк!» — сказано в сообщении.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что информация, которая распространяется по редакциям СМИ про дефицит топлива в Беларуси, а также о пересмотре соглашения с Россией о поставках топлива, не соответствует действительности. В пресс-службе уточнили, что видеоролик изготовили при помощи нейросети с наложенным фальшивым звуком.
Тем временем «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее «Белнефтехим» опроверг снижение качества топлива для России.
Кстати, в Беларуси НПЗ перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.