Минэнерго опровергло дефицит топлива в Беларуси

В ведомстве акцентировали внимание на том, что информация, которая распространяется по редакциям СМИ про дефицит топлива в Беларуси, а также о пересмотре соглашения с Россией о поставках топлива, не соответствует действительности. В пресс-службе уточнили, что видеоролик изготовили при помощи нейросети с наложенным фальшивым звуком.