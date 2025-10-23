Жителям Иркутской области показали «белый список» социально значимых ресурсов

Жители Иркутской области массово жалуются на нестабильную работу мобильного интернета. Ограничения скорости начались ещё в начале июня. К октябрю уже насчитывалось 47 населенных пунктов, где при скорости до 256 Кбит/с пользователи могут отправлять текстовые сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также небольшие фотографии. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
Министерство цифрового развития и связи Приангарья опубликовало «белый список» социально значимых ресурсов, которыми можно пользоваться во время замедления мобильного интернета. Так, в него вошли некоторые мессенджеры, макретплейсы, приложения операторов связи, сайты правительства и администрации президента РФ.
Этот список еще не окончательный, он только формируется. Жителям могут предложить свои варианты необходимых сервисов на официальный сайт Минцфиры.