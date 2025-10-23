Жителям Иркутской области показали «белый список» социально значимых ресурсов

Жители Иркутской области массово жалуются на нестабильную работу мобильного интернета. Ограничения скорости начались ещё в начале июня. К октябрю уже насчитывалось 47 населенных пунктов, где при скорости до 256 Кбит/с пользователи могут отправлять текстовые сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также небольшие фотографии. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.