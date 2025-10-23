Ричмонд
Под Ростовом водитель легковушки потерял управление и съехал с дороги

В Аксайском районе легковушка съехала в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области водитель ВАЗа съехал в кювет и получил травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале районного пункта управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Авария произошла днем в среду, 22 октября, на 16-м километре автомобильной дороги «Северный обход». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.

— В результате происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, — уточнили в ведомстве.

На место аварии выезжали сотрудники дорожной полиции, спасатели Южного пожарно-спасательного отряда и бригада скорой помощи. Все причины случившегося устанавливаются.

