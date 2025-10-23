В России разработали технологию повышения функционирования энергосистемы с ИИ

Преимущества технологии — повышение надежности функционирования энергосистемы и ее живучести — способности к восстановлению нормального режима при различных возмущениях, таких как короткие замыкания, отказы оборудования или отключения отдельных элементов сети. По словам ученого, технология позволяет разбирать сеть в районе повреждения, то есть отключать поврежденные части сети, а потом автоматически собирать то, что осталось в работе, — без ущерба для потребителя, максимально безопасно для генерирующего оборудования.