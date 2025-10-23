В Омске откроется школа креативных индустрий в рамках Года культурной столицы

Новая школа креативных индустрий создана для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она станет современным образовательным центром, где ребята смогут развивать творческое мышление, расширять кругозор и получать профессиональную ориентацию. На закупку необходимого оборудования выделено более 45 миллионов рублей. Из них 36 миллионов предоставлено из федерального бюджета, 4,9 миллиона — из регионального, и 4,5 миллиона — из городского. Дополнительно на проведение капитального ремонта направлено 24 миллиона рублей.