В Омске откроется школа креативных индустрий в рамках Года культурной столицы

В Омске на базе детской школы искусств № 3 планируется открытие школы креативных индустрий. Проект реализуется в рамках Года культурной столицы, что делает его особенно символичным для города. Макет будущих изменений на объекте показал мэр Омска Сергей Шелест.
Дизайн-проект школы уже разработан и утвержден. Сейчас начались работы по капитальному ремонту и перепланировке помещений четвертого этажа здания, общая площадь которых составляет 450 квадратных метров. По завершении всех этапов реконструкции школа будет оснащена тремя современными студиями: дизайна, фото- и видеопроизводства, а также анимации и 3D-графики.
«Уверен, новая школа станет значимым вкладом в культурное развитие нашего города и откроет новые возможности для юных омичей», — отметил Сергей Шелест.
Новая школа креативных индустрий создана для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она станет современным образовательным центром, где ребята смогут развивать творческое мышление, расширять кругозор и получать профессиональную ориентацию. На закупку необходимого оборудования выделено более 45 миллионов рублей. Из них 36 миллионов предоставлено из федерального бюджета, 4,9 миллиона — из регионального, и 4,5 миллиона — из городского. Дополнительно на проведение капитального ремонта направлено 24 миллиона рублей.
Ранее мы писали, что в Омске определен подрядчик для переоборудования бывшей женской консультации.