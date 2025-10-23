В Иркутской области число острых отравлений выросло на 13% с начала года

С начала 2025 года в Иркутской области зарегистрировано 2140 случаев острых отравлений химической этиологии. Это количество на 13,2% превышает показали прошлого года. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.
— Основными причинами таких отравлений стали употребление алкогольной продукции и лекарств. В 300 случаях люди злорадствовали запрещенными веществами, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Большинство отравлений спиртным (90,6%) происходит из-за употребления большого количества этилового спирта. Также были случаи, когда пострадавшие отравились окисью углерода и другими разъедающими веществами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ после массового отравления суд закрыл производственный цех на 90 дней.