Стало известно, что «Реал Мадрид» вырвал победу у «Ювентуса» в Лиге чемпионов

После этой победы мадридцы увеличили свой счёт в активе до девяти очков и временно расположились на пятой позиции турнирной таблицы. Для «Ювентуса» поражение стало первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого итальянский клуб дважды сыграл вничью — с немецкой «Боруссией» (4:4) и испанским «Вильярреалом» (2:2). В результате туринцы остались за пределами зоны плей-офф, занимая 25-е место с двумя очками.