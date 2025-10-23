Ричмонд
Стало известно, что «Реал Мадрид» вырвал победу у «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Реал Мадрид» одержал победу со счётом 1:0 над туринским «Ювентусом» в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» одержал победу со счётом 1:0 над туринским «Ювентусом» в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошёл 22 октября на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Решающий момент встречи наступил на 57-й минуте, когда 22-летний английский полузащитник Джуд Беллингем, представляющий «Реал» по шестилетнему контракту, подписанному летом 2023 года, отправил мяч в ворота соперника. Этот гол стал единственным в матче и принёс хозяевам заслуженные три очка.

После этой победы мадридцы увеличили свой счёт в активе до девяти очков и временно расположились на пятой позиции турнирной таблицы. Для «Ювентуса» поражение стало первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого итальянский клуб дважды сыграл вничью — с немецкой «Боруссией» (4:4) и испанским «Вильярреалом» (2:2). В результате туринцы остались за пределами зоны плей-офф, занимая 25-е место с двумя очками.

Следующие матчи команды проведут 4 ноября: «Реал Мадрид» встретится с английским «Ливерпулем», а «Ювентус» попробует реабилитироваться в игре против португальского «Спортинга».

