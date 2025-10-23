«Всем давно пофиг»: Кушанашвили прокомментировал развод Самойловой и Джигана

Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что общество уделяет слишком много времени семейным разборкам между знаменитостями. В эфире шоу «Каково?!» он заявил, что развод блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана быстро забудут.
— Кто-нибудь знает Оксану Самойлову? Здесь знают. Я не уверен, известна ли Оксана Самойлова где-нибудь в Комсомольске-на-Амуре… Всем уже давно пофиг: они вместе, не вместе, — пояснил свою точку зрения Кушанашвили.
6 октября блогер подала заявление на развод с артистом и оплатила государственную пошлину. Позднее московский суд подтвердил, что получил иск о расторжении брака к рэперу.
Оксана Самойлова 16 октября подтвердила информацию о том, что разводится с Джиганом. Она отметила, что переживает из-за разрыва отношений, которые продлились 17 лет.
Стало известно, что за все годы совместной жизни пара накопила внушительное состояние: почти 298,2 миллиона рублей, включая недвижимость, машины и бизнес. Сейчас семья живет в арендуемом доме, хотя у артиста есть особняк площадью 850 квадратных метров с бассейном и домашним кинотеатром стоимостью 38 миллионов рублей — ипотека за него еще не закрыта.