В Ростовской области водитель сбил мужчину и скрылся с места аварии

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который скрылся после ДТП в Тацинском районе Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, вечером 21 октября на 88-м километре автодороги «Константиновск — станица Тацинская» водитель автомобиля МАЗ наехал на 65-летнего мужчину, лежавшего на дороге. От полученных травм он погиб на месте.
Рядом с телом нашли поврежденный велосипед. По предварительной версии, его могли зацепить ранее. Предполагается, что автомобиль, сбивший велосипедиста, скрылся с места происшествия.
— Мы устанавливаем личность водителя и все обстоятельства случившегося, — сказали в Госавтоинспекции.
Напомним, ранее подобная трагедия произошла в Ростове-на-Дону. На улице Берберовской водитель легкового автомобиля сбил мужчину. По словам очевидцев, пострадавшему было около 45 лет, он скончался на месте.