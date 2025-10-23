В МАУ разработали модель прогнозирования энергопотребления для Арктики

Как отметил, руководитель проекта, старший преподаватель Николай Нагибин, современные модели прогнозирования энергопотребления не справляются с условиями Арктики, в частности, с резкими климатическими колебаниями, малой плотностью населения и высокой стоимостью ошибок. «В Мурманской области занижение прогноза может привести к аварийным отключениям в экстремальные морозы, тогда как завышение лишь вызывает незначительные потери энергии, отсюда несимметричная цена ошибки. Существующие подходы не учитывают эту асимметрию, что делает их непригодными для арктической энергетики», — подчеркнул ученый.