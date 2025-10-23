Обяжут убирать за животными в подъездах и ограничат доступ в магазины и кафе: в России могут появиться новые правила для владельцев собак

В настоящее время владелец обязан убирать продукты жизнедеятельности своего питомца только во время выгула на улице. Новым проектом предлагается распространить эту обязанность и на общие зоны внутри жилых домов, в том числе подъезды. Конкретный порядок уборки будут устанавливать местные органы власти.