Обяжут убирать за животными в подъездах и ограничат доступ в магазины и кафе: в России могут появиться новые правила для владельцев собак

Депутаты Государственной Думы разработали новый законопроект, который обяжет владельцев домашних животных убирать за ними в местах общего пользования многоквартирных домов. Поправки планируется внести в действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными, передает ТАСС.
В настоящее время владелец обязан убирать продукты жизнедеятельности своего питомца только во время выгула на улице. Новым проектом предлагается распространить эту обязанность и на общие зоны внутри жилых домов, в том числе подъезды. Конкретный порядок уборки будут устанавливать местные органы власти.
Также авторы инициативы предлагают ввести запрет на посещение с собаками большинства публичных мест. Под ограничение попадают магазины, заведения общественного питания, медицинские и образовательные учреждения. Исключение сделают только для собак-проводников, сопровождающих своих хозяев.
Кроме того, законопроект закрепляет четкие правила перевозки питомцев в общественном транспорте. Согласно предложенным нормам, животное должно находиться на коротком поводке, быть в наморднике или помещено в специальную переноску.
В случае одобрения и принятия парламентом, новый закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Государственной думе намерены расширить перечень опасных пород собак и запретить выгул крупных животных детьми, нетрезвыми и недееспособными людьми. Проект закона подготовила межфракционная группа депутатов.