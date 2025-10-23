ABP Live: Тигр напал на жителей деревни Бадагалапура в Индии

Тигр напал на жителей индийской деревни Бадагалапура, работающих в поле. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в ABP Live.
Испугавшимся местным пришлось забраться на деревья, чтобы спастись от внезапно появившегося хищника — зверь набросился на фермеров во время полевых работ. Некоторые даже успели снять видео, на котором тигр выпрыгивает из зарослей и преследует людей, не успевших спрятаться.
Из-за популярности ролика пользователи Сети набросились с критикой на местный лесной департамент. 34-летний Махадев получил тяжелые травмы головы и лица — мужчину госпитализировали в больницу, его состояние критическое.
Лесным службам пришлось развернуть операцию по поимке животного с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и слонов. По словам местных, они много раз предупреждали власти о появлении тигра в окрестностях, однако никаких мер принято не было, передает издание.
Недавно тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел 1 октября — тогда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.