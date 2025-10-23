У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Камчатки 23 октября, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Уточняется, что его зафиксировали в 02:31 по времени UTC (05:31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 233 км от Петропавловска-Камчатского. Их очаг залегал на глубине 8,9 км.
Напомним, ранее сообщалось, что на Камчатке за сутки зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Один из подземных толчков ощущался в населённых пунктах полуострова. 22 октября было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 в районе острова Хоккайдо в Японии.