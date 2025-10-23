Владимир Путин наградил уральцев государственными наградами РФ

Президент России отметил уральцев государственными наградами Российской Федерации. Так, Орденом «Родительская слава» награждены Геннадийя и Олеся Пушкаревы.
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» присвоена ремонтнику «Синарского трубного завода» Александру Матьякубову и начальнику центральной заводской лаборатории технического управления завода Михаилу Лерфлеру.
Орденом Дружбы награждены четверо работников промышленных предприятий региона. 26 выдающихся уральцев получили Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Еще 28 работникам ведущих предприятий Свердловской области присвоено почетное звание «Заслуженный металлург РФ».
Звание «Почетный строитель Российской Федерации» присвоено первому заместителю начальника отдела капитального строительства «Синарского трудбного завода» Татьяне Воробьевой.
Звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено ведущим инженерам «Северского трубного завода» Татьяне Воробьевой и Ильдусу Кутлубаеву, а также старшему энергетику «Синарского трубного завода» Алексею Цыпуштанову.