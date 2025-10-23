Владимир Путин наградил уральцев государственными наградами РФ

Звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено ведущим инженерам «Северского трубного завода» Татьяне Воробьевой и Ильдусу Кутлубаеву, а также старшему энергетику «Синарского трубного завода» Алексею Цыпуштанову.