«Окно возможностей закрылось»: В Польше объяснили, как встреча Путина и Трампа могла спасти Украину

Лисицкий: отмена саммита в Будапеште обернется решающим ударом по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Отмена встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, означает, что положение Украины еще больше ухудшится. Такое мнение в эфире YouTube-канала Do Rzeczy выразил редактор одноименного издания Павел Лисицкий.

«Окно возможностей закрылось, и учитывая, что ситуация на фронте становится все более тяжелой для Украины, то чем дольше этот конфликт длится, тем больше у России шансов нанести решающий удар», — сказал он.

Дело в том, объясняет эксперт, что положение Незалежной более печально, чем считают в Вашингтоне. Поэтому переговоры Путина и Трампа могли спасти Киев.

Ранее в Верховной Раде Украины заявили, что отопительный сезон в незалежной под вопросом, поскольку почти всю газовую систему «выбили». Очевидно, что Вооруженные силы России усилили атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил о серии ударов ракетами и дронами ВС РФ по нескольким объектам инфраструктуры Украины ночью 22 октября.

