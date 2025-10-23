Выяснилось, почему Меган Маркл мечтает попасть на свадьбу Тейлор Свифт

44-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл, по данным издания RadarOnline, стремится получить приглашение на предстоящее бракосочетание всемирно известной певицы Тейлор Свифт и её возлюбленного, спортсмена Трэвиса Келси.
По словам источников, присутствие на подобном торжестве для Маркл имеет не просто светское, а символическое значение — оно закрепило бы её статус в кругу мировой элиты. Инсайдеры утверждают, что Меган воспринимает возможное отсутствие приглашения как личное оскорбление.
Ранее она публично поздравила Тейлор и Трэвиса с помолвкой, однако за кулисами, как говорят источники, реакция герцогини была далека от восторга. Объявление о помолвке совпало с премьерой второго сезона её шоу и презентацией новой линии бренда As Ever, в результате чего внимание публики оказалось переключено на Свифт.
По сведениям из окружения герцогини, ещё в 2024 году Маркл предпринимала попытки наладить контакт с Тейлор, видя в ней не только кумира миллионов, но и образец мирового влияния, к которому она сама стремится.
Недавнее появление Меган на Неделе моды в Париже вызвало оживлённые обсуждения в светской хронике. Многие наблюдатели заметили, что за безупречным внешним образом герцогини всё отчётливее проступают признаки напряжённости в её отношениях с принцем Гарри.
Читайте также: Стало известно, что на самом деле происходит в браке Меган Маркл и принца Гарри.