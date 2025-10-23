Стало известно, зачем Никас Сафронов подарил Гарику Харламову новый матрас

Художник Никас Сафронов вновь оказался в центре внимания. Во время общения с журналистами он рассказал, что недавно сделал оригинальный подарок юмористу Гарику Харламову — ещё один матрас.
История с подобными подарками тянется не первый год. Сам Харламов ранее вспоминал, что однажды Сафронов на полном серьёзе преподнёс ему матрас, что стало предметом шуток в его выступлениях, передают «Страсти».
Однако, как признался сам художник, на этом всё не закончилось. По его словам, недавно Гарик снова попросил у него аналогичный подарок, и Сафронов с удовольствием исполнил просьбу друга.
Журналисты предположили, что новый матрас предназначен для супруги артиста Екатерины Ковальчук. На это художник лишь с улыбкой заметил, что «один матрас — хорошо, а два — лучше», подчеркнув при этом, что относится к Харламову с особым теплом и считает его одним из самых талантливых представителей российского юмора.
