Стало известно, зачем Никас Сафронов подарил Гарику Харламову новый матрас

Журналисты предположили, что новый матрас предназначен для супруги артиста Екатерины Ковальчук. На это художник лишь с улыбкой заметил, что «один матрас — хорошо, а два — лучше», подчеркнув при этом, что относится к Харламову с особым теплом и считает его одним из самых талантливых представителей российского юмора.