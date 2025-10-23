Усольцев работал с США по программе для экс-сотрудников ядерных производств

СМИ также обратили внимание на то, что в какой-то момент поисковые добровольцы были неожиданно отстранены от поисков пропавшей семьи. После этого появились слухи о том, что с волонтеров якобы требовали подписки о неразглашении информации. Представители поисковых групп заявили, что все это — вымыслы, и объяснили, почему волонтеров перестали допускать к поискам.