Усольцев работал с США по программе для экс-сотрудников ядерных производств

Пропавший в тайге Сергей Усольцев работал с американцами в рамках программы «Инициатива атомных городов», помогающей бывшим сотрудникам ядерных предприятий.
Выяснилось, что в эту программу был включен его родной город Железногорск, а проект разрабатывался Департаментом энергетики США.
«Инициатива атомных городов» была направлена на создание рабочих мест для экс-сотрудников ядерных предприятий за счет инвестиций из США и реализовывалась через фирму «Международный центр развития — Железногорск», которая принадлежала Усольцеву.
Журналисты пообщались с бывшей коллегой Усольцева. Она утверждает, что в их работе не было доступа к гостайне, однако подробностей программы не раскрыла. По ее словам, бегство за границу не похоже на Сергея, и она не верит в такую версию.
Генерал-лейтенант запаса ФСБ Сергей Бабкин также выразил сомнения, что Усольцева могли тайно вывезти из России как «агента».
— Это была бы крайне сложная в реализации операция: нужен транспорт, нужно как-то пересечь границу. Это должен быть очень ценный специалист, агент, чтобы вокруг него такой огород городить, — отметил он в беседе с RT.
СМИ также обратили внимание на то, что в какой-то момент поисковые добровольцы были неожиданно отстранены от поисков пропавшей семьи. После этого появились слухи о том, что с волонтеров якобы требовали подписки о неразглашении информации. Представители поисковых групп заявили, что все это — вымыслы, и объяснили, почему волонтеров перестали допускать к поискам.
В пользу инсценировки побега также говорят и вещи, которые Усольцевы оставили в своем автомобиле перед исчезновением. Однако в основном к этой идее относятся скептично. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.