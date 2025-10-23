Ричмонд
Cznews.info опроверг информацию о пожаре на нефтяном заводе в Братиславе

Сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) венгерской компании MOL в Братиславе не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил портал cznews.info.

Журналисты опровергли собственные данные, а также принесли извинения за неудобства, вызванные дезинформацией.

21 октября стало известно об инцидентах на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии. Тогда происшествия произошли на предприятии Petrotel-Lukoil (дочерняя компания корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти, а также на венгерском заводе компании MOL.

Нефтеперерабатывающие компании в Индии проверяют свои документы, которые связаны с торговлей нефтью с РФ, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» на фоне последних санкций США против России.

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против России затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», сообщило 22 октября Министерство финансов США. Введение рестрикций обусловлено тем, что у РФ якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.

