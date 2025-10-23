Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 23 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 23 октября 2025:

1. Депутатам нового парламента президент Молдовы доверила неожиданную миссию: «Санду технично перевела стрелки, шокировав законодателей».

2. Президент говорила про Кремль, ПАС билась в овациях, Гросу стал спикером, все фракции ушли в оппозицию: Как прошло первое заседание нового парламента Молдовы.

3. Евроинтеграция в Молдове давно превратилась в курс обмена валют: «Президентура, разобравшись с оппозицией, начала зачистку внутри — против своих же».

4. Пока власти кормят евроинтеграторов деликатесами, дети Молдовы голодают: Люди в нашей стране страдают избыточным весом из-за однообразного питания — хлеб да макароны.

5. Еще один пригожий день ожидает Молдову: Теплая погода +20 продержится недолго, совсем скоро — дожди и похолодание.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Смена членов правительства в Молдове — очередная интрига: Люди без всякого сожаления прощаются с уходящими министрами и желают им политического забвения.

Народ, уставший от Дорина Речана и всей его команды, готов в качестве премьера принять любую подставную утку (далее…).

Автомобильная шмекерия молдавской власти: Сначала напугали, потом «передумали» — как людей заставили массово покупать новые автомобили.

После ажиотажа в автосалонах, власть решила «отложить» введение НДС: похоже, план по выручке выполнен и можно объявлять передышку (далее…).

Партия власти выдвигает в парламент Молдовы только богатых кандидатов, которым чужды беды народа: Депутат ПАС Марчел Спатарь похвастался своими доходами.

Экс-министр социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь заявил, что может себе позволить заняться политикой и быть депутатом парламента [видео] (далее…).