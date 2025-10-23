Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 23 октября 2025:
1. Депутатам нового парламента президент Молдовы доверила неожиданную миссию: «Санду технично перевела стрелки, шокировав законодателей».
2. Президент говорила про Кремль, ПАС билась в овациях, Гросу стал спикером, все фракции ушли в оппозицию: Как прошло первое заседание нового парламента Молдовы.
3. Евроинтеграция в Молдове давно превратилась в курс обмена валют: «Президентура, разобравшись с оппозицией, начала зачистку внутри — против своих же».
4. Пока власти кормят евроинтеграторов деликатесами, дети Молдовы голодают: Люди в нашей стране страдают избыточным весом из-за однообразного питания — хлеб да макароны.
5. Еще один пригожий день ожидает Молдову: Теплая погода +20 продержится недолго, совсем скоро — дожди и похолодание.
