«Семьи давно просили об этом»: как многодетным в Татарстане получить деньги вместо земли

Право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие на территории своего муниципалитета не менее пяти лет и официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (при обеспеченности жильем от 12 до 18 квадратных метров на человека). Подать заявление можно и в случае, если одному из детей не исполнилось 23 лет и он обучается очно.