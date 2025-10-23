«Семьи давно просили об этом»: как многодетным в Татарстане получить деньги вместо земли

74% семей получили землю.
В Татарстане с 2012 года действует программа предоставления земельных участков многодетным семьям. За это время, по последним данным Министерства земельных и имущественных отношений РТ, более 72 тыс. семей подали заявки на получение земли.
Отметим, что в Татарстане — в абсолютных цифрах — один из самых высоких по России показателей включения многодетных семей в списки на получение земли, а также один из самых высоких показателей обеспечения землей многодетных.
По последним данным Минземимущества РТ, земельные участки уже получили свыше 53 тыс. семей, что составляет около 74% от всех подавших заявки.
Право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие на территории своего муниципалитета не менее пяти лет и официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (при обеспеченности жильем от 12 до 18 квадратных метров на человека). Подать заявление можно и в случае, если одному из детей не исполнилось 23 лет и он обучается очно.
«В крупных городах сложнее предоставлять земельные участки».
Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева сообщала, что в 17 районах республики земельные участки предоставлены практически всем заявившимся. Еще в 21 районе обеспечение землей составляет 90−99%, в пяти районах — менее 90%.
Наиболее острая ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах, где из-за ограниченного земельного фонда и большого количества семей участков не хватает.
«Мы видим, что в крупных городах с большим количеством многодетных семей сложнее предоставлять земельные участки», — подчеркнула Валеева.
С июня 2024 года начал действовать закон, позволяющий предоставлять землю казанским семьям в пяти пригородных районах. Аналогичная ситуация в Челнах. Согласно принятому в этом году закону, многодетные семьи могут получать участки в близлежащих районах.
Однако чтобы выделить отдельные земельные участки, нужно провести ряд подготовительных работ, которые в сумме тянутся больше года для каждого участка. Сперва вносятся изменения в документы территориального планирования сельских поселений — определяются охранные зоны и уточняются их границы. Затем корректируется и утверждается генеральный план, а также разрабатывается проект планировки межевания территории.
Все эти этапы требуют финансирования и проведения конкурсных процедур для выбора подрядчиков. Только после завершения этих шагов участки можно разделить по проекту межевания, поставить на кадастровый учет и начать их распределение.
Как получить денежную выплату.
В Татарстане нашли альтернативные решение — ввели новую социальную поддержку: предоставление денежных средств. То есть у семей появился выбор — либо ждать, когда семья получит землю, выбрав долгосрочную инвестицию, либо получить финансы сразу.
В конце сентября Госсовет принял законопроект, который закрепляет право многодетных семей, проживающих в Казани и Набережных Челнах, получать деньги вместо земельного участка.
Кабинет Министров РТ принял постановление, котором определен порядок предоставления денежной выплаты. Ее размер установлен на уровне 200 тыс. рублей.
Получить ее могут семьи с тремя и более детьми, которые постоянно проживают в Казани или Набережных Челнах и уже включены в официальные списки на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.
Выплата предоставляется однократно, а сумма делится в равных долях между всеми членами семьи. Для получения средств один из родителей или уполномоченный представитель подает заявление в уполномоченный орган местного самоуправления. В документе должно быть согласие всех членов семьи на замену участка деньгами, а также реквизиты банковских счетов для перечисления средств.
После регистрации заявления муниципальные власти проводят проверку документов и в течение семи рабочих дней принимают решение — включить заявление в реестр или отказать с указанием причин. Затем пакет документов направляется в Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, которое также проверяет информацию и в течение недели выносит окончательное решение.
Перечисление средств производится в течение семи рабочих дней после одобрения. После получения выплаты многодетная семья исключается из списка на предоставление земельных участков.
Основаниями для отказа могут стать неполный пакет документов, недостоверные сведения или наличие обстоятельств, из-за которых семья подлежит исключению из списков.
Зиля Валеева ранее подчеркивала, что новая мера может быть предоставлена исключительно с согласия семьи. «Каждая семья должна сама решать, и делается это исключительно по их согласию», — заявила председатель Общественной палаты РТ.
Таким образом, новая мера поддержки только расширяет вариативность для многодетных семей и дает право выбора — земельный участок либо денежная выплата.
«Сами семьи обращались к нам, чтобы компенсировали денежной выплатой».
Детский омбудсмен Татарстана Светлана Захарова в беседе с «Татар-информом» отметила, что изначально запрос о такой мере поддержки исходил непосредственно от самих многодетных семей.
«Сами семьи обращались к нам, чтобы компенсировали денежной выплатой, когда нет земли. Особенно это заметно было в крупных городах. Тем более что это не замена, а расширение предложения», — сказала Захарова.
По ее словам, даже расширение ареала получения участков в Казани и Челнах за счет близлежащих районов не убрало эти запросы. «Многих это не устраивает, и они хотят денежную компенсацию», — заявила омбудсмен.
«Никакой замены не происходит».
«Меры социальной поддержки не сократились, а появилась дополнительная возможность поддержки. Сейчас у многодетных семей появляется выбор: либо взять землю, либо получить денежную выплату», — прокомментировал новую форму поддержки заместитель председателя Общественной палаты РТ, директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.
По его словам, особенно актуальным такой инструмент будет для тех семей, которым не требуется земельный участок, либо же тех, кто остро нуждается в деньгах. Он также отметил, что такое расширение мер поддержки своевременно на фоне увеличения числа многодетных семей.
«Важно понимать, что это именно расширение мер поддержки. Никакой замены не происходит», — подчеркнул Кадыров.
Более вариативный механизм государственной поддержки.
В свою очередь руководитель РОО РТ «Союз Отцов» Адель Загретдинов подчеркнул, что выплата позволит семьям самостоятельно определить приоритеты использования средств, будь то улучшение жилищных условий, погашение ипотечного кредита или иные нужды.
Многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в земельных участках, получают право выбора: получить земельный участок или воспользоваться правом на единовременную денежную выплату.
Он добавил, что принятое решение полностью гарантирует соблюдение законных прав многодетных семей, предоставляя им альтернативный, более вариативный механизм государственной поддержки.