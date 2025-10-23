Деревья в парке «Краснодар» начали укрывать в теплицы

В парке «Краснодар» начали готовить деревья к зиме. Теплолюбивые растения укрывают в большие теплицы.
«Зима не за горами, и работы продолжаются. На очереди — пальмы и оливы», — рассказали в telegram-канале «Японский сад. Краснодар».
Перед наступлением зимы деревья в парке «Краснодар» укрывают ежегодно. Конструкция каждой теплицы адаптирована под определенное растение. В ноябре 2024 года их специально адаптировали для подросших растений. Вместо отдельных куполов под каждое дерево основание расширили и объединили их в систему.