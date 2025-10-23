Для удобства мигрантов в российском городе вырубили целую аллею деревьев

В Челябинске жители дома на улице Гагарина, 43б, а также владельцы соседних частных домов возмутились неожиданной вырубкой деревьев под их окнами.
Вместе с зелёными насаждениями исчезли и ухоженные клумбы с газонами. Как выяснилось, причиной стал начавшийся этап благоустройства улицы Могилевской — здесь планируют оборудовать тротуар и удобный проезд к Паспортно-визовому сервису МВД, передает «74.ру».
Работы начались в минувшие выходные. Сначала жильцы решили, что идёт обычная санитарная обрезка, однако уже вечером обнаружили пустую территорию: все деревья оказались спилены «под корень». На следующий день технику использовали для удаления пней — трактор полностью выровнял площадку, уничтожив и кустарники, и палисадники, посаженные местными жителями.
По словам очевидцев, управляющая компания не смогла объяснить происходящее, а в районной администрации сначала также не предоставили разъяснений. Лишь позже стало известно, что действия рабочих согласованы с мэрией.
В городской администрации пояснили, что многочисленные обращения граждан касались отсутствия тротуара и проезда вдоль здания Паспортно-визового сервиса. Разрешение на снос части деревьев получено официально, а в рамках проекта предусмотрена компенсационная высадка новых растений. Власти также заверили, что пешеходная зона будет отделена от жилого дома газоном, а дорогу построят без расширения территории.
Тем временем жители выражают недовольство не только из-за потери зелени, но и из-за близости к миграционному центру. По их словам, с момента открытия учреждения в 2021 году поток людей и машин значительно вырос, что создало постоянный шум и беспокойство. Несмотря на обращения в прокуратуру и к депутатам с просьбой перенести центр, вопрос до сих пор остаётся без решения.
В мэрии подчеркнули, что участок, на котором ведутся работы, не относится к собственности дома № 43б и не входит в его придомовую территорию.
Читайте также: Ревнивый мигрант убил бойца СВО и утопил его тело в озере в Ленобласти.