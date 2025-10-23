Для удобства мигрантов в российском городе вырубили целую аллею деревьев

Тем временем жители выражают недовольство не только из-за потери зелени, но и из-за близости к миграционному центру. По их словам, с момента открытия учреждения в 2021 году поток людей и машин значительно вырос, что создало постоянный шум и беспокойство. Несмотря на обращения в прокуратуру и к депутатам с просьбой перенести центр, вопрос до сих пор остаётся без решения.