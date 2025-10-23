Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область на 75% увеличила производство мяса птицы

Всего же за 9 месяцев текущего года рост промышленности области составил только 2,1%

Источник: Комсомольская правда

В Омской области промышленное производство с января по сентябрь 2025 года выросло на 2,1%. Однако в основном этого удалось достичь за счет обрабатывающих отраслей.

По данным Омскстата, общий позитивный тренд скрывает разную динамику в разных отраслях. Наблюдался подъем в обрабатывающей промышленности и резкое падение в добывающем и энергетическом секторах.

В обрабатывающем секторе индекс производства составил 103,4%. Наибольший вклад в здесь у сферы производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Там произошел рост почти на 89,2%.

Также увеличилось производство электрического оборудования (+17,6%) и услуги по ремонту машин (+23,5%). В то же время металлургия сократила выпуск продукции на 12,5%, производство резиновых и пластмассовых изделий уменьшилось на 10,6%, выпуск машин и оборудования и вовсе на 37,4%).

Нефтеперерабатывающая отрасль снизила объемы на 5,6%. На фоне общего снижения производства в пищевой промышленности (-1,3%) статистики фиксируют уверенный рост в производстве товаров повседневного спроса. Выросло производство мяса птицы (сразу на 75,6%), сыра (+25,1%), говядины (+24,5%), муки, круп и молочной продукции.

Наибольшее сокращение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (на 17,3%). В энергетике и водоснабжении снижение составило соответственно более чем 17% и 20%. Генерация электричества уменьшилось на 25,8%.

Ранее «КП Омск» уже писала, что в регионе выросло производство мяса птицы.