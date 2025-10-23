В Екатеринбурге из-за поврежденного кабеля встали десять трамваев

Напомним, что на ЖБИ трамваи временно прекратили движение. Это связано с плановым ремонтом путей на улице Сыромолотова. Работы продлятся до 27 октября. Мэрия Екатеринбурга направила дополнительные автобусы в этом направлении, но на остановках все равно собираются толпы пассажиров.