В Екатеринбурге из-за поврежденного кабеля встали десять трамваев

В Екатеринбурге в 7:55 на улице Челюскинцев остановилось движение трамваев. Встали маршруты № 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 20 и 23. Как сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, на узле Челюскинцев и узле Пионерский поселок пропало напряжение.
— Движение было восстановлено в 9:44. Был поврежден высоковольтный кабель, питание переключили, и трамваи снова поехали, — сообщили «КП-Екатеринбург» в диспетчерской ЕМУП «Гортранс».
Напомним, что на ЖБИ трамваи временно прекратили движение. Это связано с плановым ремонтом путей на улице Сыромолотова. Работы продлятся до 27 октября. Мэрия Екатеринбурга направила дополнительные автобусы в этом направлении, но на остановках все равно собираются толпы пассажиров.